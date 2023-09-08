حسام داغر عن تكريمه بمهرجان المسرح العربي: سعادتى كبيرة لأنه فى إسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

كرمت إدارة مهرجان المسرح العربي في الإسكندرية خلال دورته الرابعة الفنان حسام داغر، اليوم الجمعة، وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان في مكتبة الإسكندرية، بال عرض أجزاء من أدوارهم للحضور.

وعبر الفنان حسام داغر ، عن سعادته بالتكريم في مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية، وذلك ضمن المكرمين في الدورة الرابعة الذي يقام تحت رعاية الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئاسة الدكتورة نبيلة حسن، والتي تحمل اسم النجم الكبير ماجد الكدواني.

وقال داغ خلال كلمته على هامش تكريمه في حفل الافتتاح اليوم، أن سعادته زادت أكثر أن مهرجان داخل محافظة الإسكندرية عروس البحر الابيض المتوسط التي يحبها من قلبه وكون فيها ذكرياته الجميلة قائلا : «اسكندرية تمثل لي حاله خاصة جدا بالأخص عندما قررت الدراسة بالسلك الجامعي لطلاب وطالبات بكلية الإعلام بمادة المسرح و الدرامة» لافتا عندما يأتي التكريم من أهل المسرح يكون له أحساس جميل.

والجدير بالذكر أن الفنان حسام داغر هو ممثل و مخرج مصري، ولد في الكويت في عام 1980، ثم انتقل إلى مصر حيث عاش وتربى فيها، وحصل على درجة البكالوريوس في الطب من جامعة القاهرة في عام 2002، ثم حصل على درجة الماجستير في أمراض الدم والمناعة في عام 2006، ثم درس التمثيل في مؤسسة TVI Actor Studio NY في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وتخرج منها في عام 2009. بعدها التحق بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية تحت قيادة المخرج خالد جلال، وكان من ضمن أعضاء الدفعة الثانية تمثيل وإخراج التي تخرجت في عام 2011، وكان مشروع التخرج هو مسرحية قهوة سادة والتي أثارت جدلاً واسعاً، وقد تم عرضها في أغلب البلاد العربية وحظيت بشهرة واسعة آن ذاك.

و استمر في مشوار التمثيل بعد ذلك من خلال مشاركاته في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، والتي كان منها أفلام أمير البحار، سفاري، ومسلسلات عايزة أتجوز، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، خرم إبرة، الكبير أوي، ابن حلال .

وتحمل الدورة الرابعة اسم الفنان ماجد الكدواني ويتم خلالها تكريم الفنانين عثمان محمد علي، وحسام داغر في حفل الافتتاح، وكريم الحسيني وهاجر الشرنوبي في حفل الاختتام، ويتم تخصيص جائزة أفضل ممثلة خلال عروض المهرجان باسم الفنانة وفاء عامر وتبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه.

وتبدأ العروض المسرحية الخاصة بالمهرجان والذي يبلغ عددها 17 عرض مسرحي، بدء من غد السبت وحتى يوم الإثنين 18 سبتمبر، وهو نفس يوم حفل الاختتام والذي سيكون في مسرح سيد درويش.