انطلاق مهرجان المسرح العربى بالإسكندرية وتكريم "حسام داغر".. فيديو وصور

الإسكندرية جاكلين منير

أنطلق حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العربي بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، بالمسرح الصغير بمكتبة الإسكندرية وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة نبيلة حسن، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية في الإسكندرية والذي تستمر فعالياته حتى 18سبتمبر الجاري.

بدأ حفل الافتتاح بأغاني الفنان السكندري سيد درويش تخليدا للذكرى المئوية لرحيله، حيث أدى من قبل طلاب الموسيقى العربية بقيادة الدكتور محمد اسماعيل مقدمين اغنيتي «أهو ده اللي صار وشد الحزام على وسطك، بالإضافة لعدة أغاني طربية وذلك بالمسرح الصغير بمكتبة الإسكندرية.

وأكدت إدارة مهرجان المسرح العربي في الإسكندرية، في بيان اليوم، إن اختيار اغاني سيد درويش في افتتاح المهرجان يأتي تخليدا لقيمته الفنية الكبيرة، وذلك تزامناً مع ذكرى وفاته المئة.

وأوضحت إدارة المهرجان أنه قد تم تقديم عدد من الأغاني التراثية والوطنية الأخرى إلا أن الافتتاح بأغاني فنان الشعب كان له أثر خاص في نفوس الحضور.

ومن المقرر أن يشهد حفل افتتاح اليوم تكريم لجنة المشاهدات وهم كلا من "الدكتورة داليا فؤاد والدكتور إبراهيم حجاج والدكتور أيمن الخشاب".

كما يجب تكريم كلا من الفنانين طعثمان محمد علي، وحسام داغر" على أن يشهد حفل الختام تكريم كلا من الفنانين "كريم الحسيني وهاجر الشرنوبي"، بالإضافة إلى تخصيص جائزة باسم الفنانة وفاء عامر وتبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه.

وتبدأ العروض المسرحية الخاصة بالمهرجان بدء من غد السبت وحتى يوم الإثنين 18 سبتمبر، وهو نفس يوم حفل الاختتام والذي سيكون في مسرح سيد درويش.