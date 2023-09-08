اليوم السابع
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تقديم الخدمات الطبية لـ980 مواطنا بقافلة طبية مجانية بقرية كوم الحجر بكفر الشيخ

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 04:14 م
تقديم الخدمات الطبية لـ980 مواطنا بقافلة طبية مجانية بقرية كوم الحجر بكفر الشيخ اجراء الكشف الطبي على طفلة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية مجانية في قرية كوم الحجر بمركز الحامول، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، ووكيل المديرية، الدكتور طارق الشربيني.

وتضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، وتوفرت 10 عيادات متخصصة، تضم 8 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، واستفاد من خدمات العيادات 980 مواطنا خلال اليومين، وإجراء 161 تحليل طبي بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 51 صورة أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ 514 مواطناً.

 وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، وفي إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ65 مواطن خلال القافلة، بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ9 مرضى، وتم تحويل 5 مريضًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.

 

اجراء الكشف الطبي على طفلة
اجراء الكشف الطبي على طفلة

 

اجراء تحاليل الدم
اجراء تحاليل الدم

 

توفير الأدوية مجانا بقافلة حياة كريمة
توفير الأدوية مجانا بقافلة حياة كريمة

 

صرف الأدوية مجانا بقافلة حياة كريمة بقرية الحامول
صرف الأدوية مجانا بقافلة حياة كريمة بقرية الحامول

 

ندوات ارشادية بقافلة طبية بقرية بالحامول
ندوات ارشادية بقافلة طبية بقرية بالحامول

 


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