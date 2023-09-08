اليوم السابع
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الجمعة، 08 سبتمبر 2023 04:47 ص
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تفاصيل التحقيقات مع متهم بانتحال صفة موظف للاستيلاء على أموال المواطنين

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 04:00 ص
تفاصيل التحقيقات مع متهم بانتحال صفة موظف للاستيلاء على أموال المواطنين اموال - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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استغل  عاطل -حاصل على دبلوم تجارة- احتياج المواطنين من راغبي الحصول علي قروض،  وإيهامهم بعلاقاته بكبار المسئولين بالبنوك والجهات الحكومية وقدرته على شراء وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقارى لدى البنوك "على خلاف الحقيقة"، للاحتيال علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم بأسلوب انتحال الصفة.
 
واعترف المتهم بالتحقيقات الأولية، أنه قام بإنشاء إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مُنتحلاً صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، حيث يتواصل مع المواطنين من راغبي الحصول على قروض وإيهامهم بعلاقاته بكبار المسئولين بالبنوك والجهات الحكومية وقدرته على شراء وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقارى لدى البنوك "على خلاف الحقيقة" مطالباً إياهم بمبالغ مالية وهدايا عينيه لإنهاء إجراءات قرض التمويل. 
 
وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة، عن قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال  المواطنين راغبى تملك الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى، لدى البنوك "على خلاف الحقيقة". 
 
وواجهت الجهات المختصة، المتهم بالأحراز المضبوطة بحوزته، والتي تضمنت (خطابات وعقود خالية البيانات تفيد إنهاء إجراءات شقق سكنية – مستندات خاصة لراغبى الحصول لشقق سكنية - عدد من شرائح المحمول المستخدمة فى الإتصال بالضحايا - جهاز تابلت و 2 هاتف محمول بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامى) وأمكن الاستدلال على عدد من ضحايا المتهم وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالهم بالأسلوب الإجرامى المُشار إليه ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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