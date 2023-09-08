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تعرف على طريقة الاشتراك بالنشاط الرياضى بجامعة الإسكندرية لطلاب الثانوية العامة

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 07:20 م
تعرف على طريقة الاشتراك بالنشاط الرياضى بجامعة الإسكندرية لطلاب الثانوية العامة جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت جامعة الإسكندرية، من خلال لجنة النشاط الرياضى برعاية الشباب طرق الاشتراك بالنشاط الرياضى والألعاب الرياضية المختلفة بكليات جامعة الإسكندرية للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة وهى:
 
  1. التوجه لقسم رعاية الشباب بالكلية المنتسب لها الطالب او الطالبة.
  2. سحب إستمارة إشتراك بالنشاط ( مجانا ).
  3. وضع صورتين على الإستمارة ( صوره على وجهها على يمين الإستمارة - صوره بالمكان المخصص لها على شمال الإستمارة).
  4. إرفاق صوره بطاقة خاصه بحضرتك + صورة الكارنية ( تدبس خلف الإستمارة ).
  5. التوجه لقسم شؤون الطلاب بالكلية المسجل بها وختم الإستمارة ختم نسر( 3 اختام على الصوره المقلوبه وعلى الصوره المعتدلة وبمكان إعتماد شؤون الطلاب أسفل الإستمارة).
  6. ويوجد بعض الكليات ليس لديها ختم نسر معلومه لدينا من قبل يمكنك ختم الإستمارة شؤون طلاب او ختم عميد كلية - يوجد بعض الكليات تتطلب شراء دمغة او طابع بمبلغ 5 جنيهات وهذه قوانين الكلية - يوجد بعض الكليات تتطلب سداد المصروفات لختم الإستمارة وبعض الكليات تتطلب دفع مبلغ ( نشاط).
  7. التوجه لقسم رعاية الشباب بالكلية لتسليم الإستمارة بعد إستيفائها والطلاب المسجلين من قبل تسليم صوره شخصية وصورة بطاقة لإستخراج كارنيه النشاط الذي يسمح المشاركة في جميع الأنشطه مهما كان عددها ومهما كانت جماعية او فردية.
  8. متابعة الصفحة الرسمية النشاط الرياضى بجامعة الأسكندرية ومتابعة رعاية الشباب بالكلية أو على الصفحة الخاصه بها لمعرفة موعد البطولات والمباريات.

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