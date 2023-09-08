تعرف على إنشاء السوق الحضرى الجديد لبيع الأسماك في سوهاج بتكلفة 11 مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية أعمال تطوير مستمرة من خلال إزالة الأسواق العشوائية وإنشاء أسواق حضارية تساعد بشكل كبير في تجميع الباعة الجائلين تحت مظلة واحدة للحد من انتشارهم في الشوارع الأمر الذى يؤدى إلى حدوث تكدسات مرورية كبيرة.

وفى هذا السياق تقوم محافظة سوهاج بإنشاء إنشاء سوق السمك الحضري الجديد بنطاق حى غرب لخدمة الباعة وخدمة الجمهور السوق يتم تصميمه بشكل حضارى يخدم الجميع واليوم السابع يقدم من خلال المعلومات التالية ابرز النقاط عن السوق تعرف عليها.

1 – مكان السوق بنطاق الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج.

2 – السوق يتم إقامته على مساحة مساحة 1200 متر.

3 – تبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء السوق 11 مليون جنيه.

4 – عملية الإنشاء تأتى ضمن خطة صندوق التنمية الحضرية برئاسة مجلس الوزراء.

5 - ويشمل إنشاء 30 محلا تجاريا لبيع الأسماك، بمساحة 15 متر مربع للمحل الواحد

6 – السوق يشمل إنشاء ثلاجة عمومية، ومطعم، وغرف إدارية، وغرفة أمن، و3 بوابات

7 – السوق تمارس فيه أنشطة بيع " الأسماك.

8 – أهمية المشروع يستهدف نقل بائعي الأسماك بالمنطقة.

9 - السوق ضمن خطة الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية، واستبدالها بأسواق حضارية جديدة .

10 - السوق مصصم وفقا لأحدث أساليب الأمن والحماية، من كاميرات مراقبة، وأعمال الحماية المدنية.



أعمال إنشاء السوق الحضرى



تنفيذ السوث الحضرى بسوهاج حى غرب



سوق السمك الحضرى بحى غرب سوهاج



