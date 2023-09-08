اليوم السابع
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اليوم.. إطلاق 10 قوافل دعوية بمساجد طما شمال سوهاج تعرف عليها

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 12:00 ص
اليوم.. إطلاق 10 قوافل دعوية بمساجد طما شمال سوهاج تعرف عليها مديرية أوقاف سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت مديرية أوقاف سوهاج، أن وزارة الأوقاف، قررت إطلاق 10 قوافل دعوية بمختلف مساجد محافظة  سوهاج تحت رعاية الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف وذلك اليوم الجمعة.
 
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف فى محافظة سوهاج، أن القوافل الدعوية تهدف إلى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة أن القوافل تبدأ غدا الجمعة الموافق 8/9الجاري  وتشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة فى النشاط الصيفى للطفل وذلك بقرى العتامنة والسباكة ومشطا  وكوم العرب مركز طما.
 
وتضم القوافل مسجدى التوحيد وال رضوان بالنجع المستجد، ومساجد الجزار، والحسينات، والرحمة بقرية مشطا، وخاتم المرسلين بقرية السبايكة، ومساجد مصعب بن عمير، الرحمة القبلى،  والنور بقرية العتامنه، والمسجد الكبير بقرية كوم العرب.
 
 
 
 

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