اليوم السابع
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افتتاج مسجد الشيخ جبر بجرجا جنوب سوهاج.. صور

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 07:51 م
افتتاج مسجد الشيخ جبر بجرجا جنوب سوهاج.. صور المسجد من الخارج
سوهاج محمود مقبول

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افتتحت اليوم الجمعة، مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج بإشراف الدكتور محمد حسنى عبد الرحيم وكيل مديرية أوقاف سوهاج، مسجد "الشيخ جبر" بمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج فى إطار خطة الدولة لإعمار بيوت الله.
 
جاء الافتتاح بحضور الدكتور محمد حسنى عبد الرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، والشيخ محمد تمام مدير إدارة أوقاف جرجا محمود العجوز المنسق الإعلامى لمديرية أوقاف سوهاج، وذلك من باب التوسع فى العمل الدعوى وضبط العمل بالإدارات الفرعية.
 
ومن جانبه، أكد وكيل الوزارة في تصريحات له اليوم على الدور الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.
 
افتتاح مسجد الشيخ جبر
افتتاح مسجد الشيخ جبر

المسجد بعد اإفتتاح
المسجد بعد الافتتاح

المسجد من الخارج
المسجد من الخارج

أهالى القرية اليوم بالمسجد
أهالى القرية اليوم بالمسجد

خطبة الجمعة بالمسجد
خطبة الجمعة بالمسجد

صلاة الجمعة اليوم
صلاة الجمعة اليوم

فاعليات الإفتتاح اليوم
فاعليات الافتتاح اليوم

لافته للمسجد
لافتة للمسجد

لقطة تذكارية بعد الإفتتاح
لقطة تذكارية بعد الافتتاح

لوحة الإفتتاح فى عهد الرئيس
لوحة الافتتاح

منظر عام للمسجد
منظر عام للمسجد

وكيل الاوقاف يلقى خطبة الجمعة
وكيل الأوقاف يلقى خطبة الجمعة

 


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