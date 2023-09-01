افتتاج مسجد الشيخ جبر بجرجا جنوب سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

افتتحت اليوم الجمعة، مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج بإشراف الدكتور محمد حسنى عبد الرحيم وكيل مديرية أوقاف سوهاج، مسجد "الشيخ جبر" بمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج فى إطار خطة الدولة لإعمار بيوت الله.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور محمد حسنى عبد الرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، والشيخ محمد تمام مدير إدارة أوقاف جرجا محمود العجوز المنسق الإعلامى لمديرية أوقاف سوهاج، وذلك من باب التوسع فى العمل الدعوى وضبط العمل بالإدارات الفرعية.

ومن جانبه، أكد وكيل الوزارة في تصريحات له اليوم على الدور الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.