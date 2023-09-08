اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 سبتمبر 2023 02:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

المخلفات وإدارة المحميات .. أبرز الفرص الاستثمارية الخضراء بالمنتدى البيئى والمناخى

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 02:01 م
المخلفات وإدارة المحميات .. أبرز الفرص الاستثمارية الخضراء بالمنتدى البيئى والمناخى المشروعات الخضراء أبرز الفرص الاستثمارية فى المنتدى البيئى
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنطلق فاعليات المنتدى البيئي والمناخى فى نسخته الأولى يوم الثلاثاء المقبل، بالعاصمة الإدارية،  لعرض فرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، تحت رعابة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضورالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وايفون باومان سفيرة سويسرا لدى القاهرة، وسي يونغ زونائب المدير العام للمديرية العامة للتعاون التقني والتنمية الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
 
خلال هذا التقرير سنرصد أهم فرص الاستثمار المتاحة خلال المنتدى، حيث سيضم المنتدى حزم من الفرص الاستثمارية الواعدة، فى عدد من  المجالات، على رأسها إدارة المخلفات، ودراسة مشروع تدوير مخلفات البناء والهدم كنموذجا للمشروعات التي يتم سيتم اطلاقها خلال المنتدى، وإدارة المناطق المحمية داخل المحميات الطبيعية، إضافة الى طرح مجموعة من المشروعات القابلة للتنفيذ للقطاع الخاص، والتي تساعد فى مواجهة آثار التغيرات المناخية، حيث أن ربط تغير المناخ بالاستثمار،  يعد آلية مبتكرة للوصول إلي تمويل أكثر فاعلية لمواجهة التغيرات المناخية.
 
جدير بالذكر أن مصر تفتح المجال للاستثمارات في المخلفات بأنواعها، من أجل تحويلها من تحدي ومشكلة إلى فرصة استثمارية، كما حدث في تجربة تحويل حرق قش الأرز من تحدى بيئى إلى فرصة استثمارية،  من خلال تشجيع المزارعين على عدم الحرق، وتجربة التخلص الآمن من المخلفات الزراعية والحيوانية..
 
 
 

منتدى الاستثمار

منتدى الاستثمار البيئي

الاستثمار البيى والمناخى

رئيس الوزراء

رئيس الجمهورية

فرص الاستثمار



الموضوعات المتعلقة

وزيرة البيئة تعلن إطلاق أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي الشهر الحالى

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 02:15 م

وزيرة البيئة: فرص واعدة فى أول مؤتمر للاستثمار البيئى والمناخى بمصر

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 01:30 م

فرص استثمارية واعدة فى المؤتمر البيئى والمناخى نهاية يوليو الحالى.. التفاصيل

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 06:00 ص

المنتدى المصرى الأول للاستثمار البيئى والمناخى.. "البيئة" تنتهى من 6 دراسات جدوى لمشروعات خضراء و49 فرصة استثمارية.. وتؤكد: استثمارات القطاع الخاص فى تغير المناخ 28 مليار دولار حتى 2030

الجمعة، 21 يوليو 2023 11:30 م

البيئة: 6 دراسات جدوى و49 فرصة بمؤتمر الاستثمار البيئى والمناخى نهاية يوليو

الإثنين، 17 يوليو 2023 05:52 م

مصر تستعد لإطلاق أول مؤتمر عن الاستثمار البيئى والمناخى.. قصص نجاح مصرية وشراكات عالمية تشجيعا للاقتصاد الأخضر.. و"ملف المخلفات والطاقة" على أولويات المشروعات الخضراء

الإثنين، 17 يوليو 2023 07:00 ص

إطلاق أول منصة إلكترونية للاستثمار البيئى والمناخى قريبا.. اعرف التفاصيل

الخميس، 13 يوليو 2023 01:06 م

ياسمين فؤاد: إقامة أول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي بمصر نهاية يوليو

الأربعاء، 12 يوليو 2023 09:49 ص

طوارئ بالبيئة استعدادا لمؤتمر الاستثمار البيئى والمناخى نهاية يوليو الحالى

الأربعاء، 12 يوليو 2023 06:00 ص

6 إجراءات اتخذتها البيئة لتشجيع الاستثمار البيئى والمناخى.. تعرف عليها

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 12:29 م

وزيرة البيئة تبحث مع السفير الإيطالى فرص التعاون بالاستثمار البيئى والمناخى

الثلاثاء، 30 مايو 2023 11:54 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة