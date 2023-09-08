الكشف على 372 مواطنا فى قافلة طبية تابعة لـ"حياة كريمة" بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أنهت القوافل العلاجية فى البحر الأحمر التابعة لمبادرة حياة كريمة ، أول قافلة علاجية ذلك بقرية الأمل بمدينة رأس غارب، حيث استغرقت يومين، وتمكنت من إجراء الكشف الطبى على 372 مواطن .

كما تم صرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعة للمستفيدين من القافلة مجانا، حيث تابع اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب أعمال القافلة الطبية المنفذه بوحدة الأمل الصحية التابعة لإدارة القوافل الطبية والطب الوقائى بمديرية الصحة ومبادرة حياة كريمة على مدار يومان.

ووجه بتذليل جميع العقبات وتسهيل مهمتها لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، حيث شملت تخصصات الباطنة والجراحة العامة والأطفال والنسا والولادة والأسنان وتنظيم الأسرة.

وشملت تقديم خدمات طبية لـ 242 باطنة وأطفال، و38 سكر وضغط، و31 نساء وتوليد، و 32 أسنان، و29 تنظيم أسرة.





