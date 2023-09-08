العثور على جثة شاب داخل منزله بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الجمعة، على جثة شاب داخل منزله بقرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بالعثور على جثة شاب داخل منزله بقرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادي، وتبين أن الجثة لشاب يدعى حمادة.م، 36 عاما، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وكان أصيب 6 أشخاص، فى حادث اصطدام سيارة ملاكي بحائط في قرية القلاعية، التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

وكانت مديرية أمن قنا، تلقت إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي في قرية القلاعية التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلي مستشفي بهجورة في نجع حمادي.