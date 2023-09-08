وقال ماتسونو - فى تصريحات بشأن التقارير التى تفيد بإطلاق كوريا الشمالية غواصة هجومية نووية تكتيكية - إنه من المحتمل أن بيونج يانج تحاول تحسين قدرتها على شن هجمات مباغتة والتى يصعب اعتراضها والإمساك بها واكتشافها، وذلك حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة.

وأضاف المتحدث اليابانى أن امتلاك القدرة على إطلاق صواريخ باليستية من عدة منصات، مثل الغواصات والمركبات المزودة بمنصات إطلاق، قد تمكن كوريا الشمالية من تنفيذ هجمات مفاجئة.

وأشار ماتسونو إلى أن طوكيو تدرك أن الإمكانات العسكرية لكوريا الشمالية تشكل تهديدا خطيرا ووشيكا على أمن اليابان، مؤكدا أن اليابان ستبذل قصارى جهدها لمراقبة كوريا الشمالية وستجمع المعلومات الاستخباراتية بشأن الشمال وستجرى تحليلات.