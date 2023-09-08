البرد أو البيرولا.. كيفية اكتشاف الفرق بينهما قبل فصل الخريف

كتبت إيناس البنا

أوضح تقرير لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) حول BA.2.86 إنه لا يوجد حاليًا أي دليل على أن بيرولا يسبب مرضًا أكثر خطورة أو وفاة أو دخول المستشفى.

على الرغم من عدم وجود قائمة محددة من الأعراض المرتبطة بـ بيرولا نظرًا لانخفاض عدد الحالات التي نعرفها، يفترض الخبراء أن البديل مشابه لـ Omicron.

ومقارنة بسلالات كورونا السابقة، شهد أوميكرون تحولا كبيرا في الأعراض، يشبه فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى.

كيفية اكتشاف الفرق بين بيرولا والبرد قبل فصل الخريف



وفقا لموقع " express" فأن العامل الرئيسي لمرض كورونا هو السعال المستمر والجديد والمستمر، فإذا كنت تسعل لأكثر من ساعة أو أكثر خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيجب عليك إجراء اختبار كورونا.

"هناك علامة رئيسية أخرى لمرض بيرولا والتي ليست شائعة مع نزلات البرد وهي فقدان أو تغير الشهية أو الرائحة."

كما أوصى التقرير بالتعرف على قائمة أعراض بيرولا التالية :

صداع

التهاب في الحلق

انسداد أو سيلان الأنف

سعال (مع أو بدون بلغم) .

​أعراض نزلات البرد



وللمقارنة، يمكن أن تكون أعراض نزلات البرد متشابهة، بما في ذلك:

انسداد الأنف

سعال

صداع

التهاب الحلق

العطس .

وبسبب التشابه بين الاثنين، أوصى التقرير بإجراء اختبار كورونا لاستبعاد فيروس كورونا.