الأمير هارى يحيى ذكرى جدته إليزابيث: أثق أنها تنظر إلينا وسعيدة بما نفعل

كتبت ريم عبد الحميد

أحيى الأمير هارى، دوق ساسكس، الذكرى الأولى لوفاة الملكة إليزابيث الثانية، وقال إنه متأكد أنها تنظر إليه وسعيدة لمواصلة عمله الخيرى.

ويقوم هارى، البالغ من العمر 38 عاما، بزيارة إلى بريطانيا حاليا، ليس من المتوقع أن يلتقى خلالها بوالده الملك تشارلز أو شقيقه ولى العهد الأمير ويليام.

وخلال ظهوره على منصة حفل جوائز WellChild فى لندن، أشاد الأمير بالقوة الهائلة والروح التى أظهرها الأطفال المصابون بأمراض خطيرة. وكان من المقرر أن يحضر حفل العام الماضى فى 8 سبتمبر، لكنه انسحب بعد تدهور صحة جدته وسارع ليكون بجانبها.

وقال هارى فى كلمته أمام الحفل السنوى: "كما تعرفون، لم أستطع حضور حفل جوائز العام الماضى عندما توفيت جدتى، وكما تعرفون على الأرجح أيضا، كانت ستكون أول شخص يصر أن آتى إليكم بدلا من الذهاب إليها، وهذا على وجه التحديد ما يجعلنى أعرف، بعد مرور عام، أنها تنظر إلينا جميعا الليلة، سعيدة بمواصلتنا التركيز على هذا المجتمع العظيم".

وقال دوق ساسكس إنه كأب لطفلين وثلاثة كلاب، فإنه يدرك بشدة التحديات والأفراح التى تأتى مع الأبوة، ويعترف أنه فى نفس الوقت لم يضطر إلى التعامل مع التحديات المتعلقة بالصحة.

وكان ظهور هارى فى فعالية الخميس هو المرة الأولى التى يعود فيها إلى بريطانيا منذ تقديم الأدلة فى قضية ضد مجموعة صحف ميرور فى المحكمة العليا فى يونيو الماضى.