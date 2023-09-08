الأمن العام يضبط هيروين وحشيش فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (4) قضايا سلاح نارى، عبارة عن (بندقية آلية –3 فرد محلى- خزينة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 7,500 كيلو جرام- كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو" – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (8 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ عدد (820) حكم قضائى متنوع.

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. بالمضبوطات الآتية (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 13 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لهم معلومات جنائية).