اليوم السابع
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الجمعة، 08 سبتمبر 2023 12:50 م
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اعتقال 17 شخصا فى كوبا لضلوعهم فى تجنيد مواطنين للمشاركة بالنزاع فى أوكرانيا

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 12:20 م
اعتقال 17 شخصا فى كوبا لضلوعهم فى تجنيد مواطنين للمشاركة بالنزاع فى أوكرانيا كوبا
أحمد علوى

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قال المتحدث باسم الداخلية الكوبية سيزار رودريجيز، إنه تم اعتقال 17 شخصا لضلوعهم فى تجنيد مواطنين كوبيين للمشاركة إلى جانب روسيا فى النزاع في أوكرانيا.

وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الكوبي: "حتى الآن، تم اعتقال 17 شخصا، أحدهم هو منظم هذا النشاط بدعم من شخصين آخرين يعيشان أيضا في البلاد".

ويفرض القانون الجنائي الكوبي على المرتزقة، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما أو عقوبة الإعدام.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الكوبية أن هذه الدولة "تتخذ موقفا تاريخيا حازما وواضحا ضد الارتزاق".

وشددت الوزارة، على أن كوبا "لا تشارك فى النزاع العسكري في أوكرانيا".


كوبا

الشرطة الكوبية

اوكرانيا

روسيا



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