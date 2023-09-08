استشارى تكشف طرق الكشف المبكر لمرض ألزهايمر

كتبت فاطمة خليل

مرض ألزهايمر من الأمراض التى تتسبب فى فقدان للذاكرة والتدهور المعرفي وتدور قدرتك على التفكير مما يؤثر على الأنشطة اليومية التى تقوم بها فى حياتك وهذا يجعله مختلفا غن النسيان العادى الذى لا يؤثر على حياتك بشكل كبير، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض منذرة لمرض ألزهايمر تستوجب زيارة الطبيب وطرق الكشف المبكر لهذا المرض.

قالت الدكتورة غادة مراد، أستاذ ورئيس قسم التمريض النفسى و الصحة النفسية بجامعة عين شمس والأمين العام لجمعية ألزهايمر مصر، لـ "اليوم السابع ": تشخيص مرض ألزهايمر يحتاج لتقييم دقيق من الطبيب المختص ولكن هناك أعراض تنذر بحدوث المرض ويجب استشارة الطبيب عند اكتشافها.

وأوضحت أن أبرز الأعراض المنذرة للمرض هى فقدان الذاكرة ويكون ذلك عند النسيان بشكل متكرر ولا يتذكر الشخص ما نسيه نهائيا بعكس النسيان العادى الذى نتذكره بعد فترة.

وتابعت أن مريض ألزهايمر يعانى من صعوبة القيام بالمهمات، فمثلا عند تحضير الطعام قد ينسى كل الخطوات وليست خطوة واحدة فقط.

وأكدت أن من أعراض ألزهايمر أيضا التشتت والتشوش خاصة بالنسبة للمكان الذى يوجد فيه وقد لا يعرف أحيانا مكانه علاوة على ذلك يعانى من مشاكل فى اللغة وصعوبة إيجاد الكلمات المناسبة فتصبح جمله غير مفهومة.

وأوضحت الدكتورة غادة مراد أن مريض ألزهايمر يعانى من مشكلات في إجراء العمليات الحسابية وينسى ماذا يفعل بالأرقام وما تعنيه بالإضافة إلى ذلك يعانى المريض من خلل فى الحكم على الأمور وعدم القدرة على التفكير وصعوبة تقييم المسافات والاتجاهات أثناء قيادة السيارة.

أضافت أن المرض يسبب تقلب المزاج وتغيرات في الشخصية والسلوك، وقد يصبح الشخص متشككا أو منظفعا أو يميل للعزلة ويفقد المريض الشغف والاستمتاع بالنشاطات التي كانت ممتعة له من قبل.

وشددت دكتورة غادة مراد على أنه فى حالة وجود الأعراض المنذرة لمرض ألزهايمر يجب زيارة الطبيب فورا، مضيفة أن هناك عيادات للذاكرة فى مركز الطب النفسي بجامعة عين شمس ننصح الناس الذهاب إليها عند وجود أى أعراض منذرة ويتم هناك عمل فحوصات تكشف مرض ألزهايمر.