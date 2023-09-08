إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل بملاكى على طريق "غارب- الغردقة"

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر تصادم سيارة ملاكى، مع أخرى نقل بطريق رأس غارب الغردقة، شمال محافظة البحر الأحمر ، وتم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى لتلقي العلاج .

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى ونقل بالكيلو 50 طريق رأس غارب الغردقة.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كلا من نيفرت لطيف لطفى 39 سنة "كدمات متفرقة بالجسم والوجه"، روماني فوزى ميخائيل 40 سنة "كدمات متفرقة بالجسم"، بيرلى رومانى فوزى 5 سنوات "كدمات متفرقة بالجسم"، بيير رومانى فوزى 7 سنوات "كدمات متفرقة بالجسم"، جيمى جابر حنا 40 سنة "كدمات متفرقة بالجسم".