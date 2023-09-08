إصابة فلسطينيين باختناق عقب اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين

كتب: أحمد جمعة

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، مساء الخميس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها قرية بير الباشا جنوب جنين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم في قرية بير الباشا، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط معسكر "سالم" وحاجزي "دوتان" و"الجلمة"، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية طورة، ونصبت حواجز عسكرية متنقلة على الشارع الرابط بين بلدتي يعبد وعرابة، وعلى مفترق قريتي مثلث الشهداء وتعنك، كما اقتحمت قرى فقوعة وجلبون وبيت قاد شرق المحافظة، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط بلدة يعبد وقرى غرب جنين .