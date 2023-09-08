اليوم السابع
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إصابة شخص سقط من القطار بمحطة بنى سويف

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 10:29 ص
إصابة شخص سقط من القطار بمحطة بنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب شخص اليوم الجمعة ببتر فى القدمين، إثر سقوطه من القطار بمحطة  بنى سويف، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط شخص من إحدى القطارات بمحطة قطار بنى سويف، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي، محمد م .ع  60 سنة مقيم محافظة أسوان ومصاب بتر بالقدمين، ويتلقى العلاج اللازم له داخل المستشفى.



 


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