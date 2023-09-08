إصابة شخصين بطلق نارى بسبب خلافات مالية فى ميت الحلوج بدكرنس بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

أصيب شخصان بعيار ناري بالكتف والجبهة، وذلك بعد قيام عاطل بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش تجاههما، أثناء استقلالهما توك توك، وأثناء مرورهما على كوبري ميت الحلوج بنطاق مركز دكرنس محافظة الدقهلية ، لنشوب خلافات مالية بينهما وبين المتهم وتم نقل المصابين لمستشفى دكرنس المركزي لتلقي العلاج.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى دكرنس المركزي، لمأمور مركز شرطة دكرنس، بوصول كلًا من:"ابراهيم السيد إسماعيل"29 عاما، مقيم مركز منية النصر، سائق، مصاب بطلق ناري بالكتف الأيمن، و"محمد محمد ابراهيم العدوي"، 30 عاما، سائق ومصاب بجروح بالجبهة، "ادعاء تعدي من شخص بطلق ناري

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء مرور المصابان يستقلان توك توك بناحية كوبري ميت الحلوج نشب خلاف بينهما واخر يدعي"محمود أحمد محمود مسعود"، 24 عاما، وذلك لوجود خلافات مالية بينهم، نتج على اثرها إستخرج المتهم فرد خرطوش وأطلق تجاههما عيار ناري مما ادى الى إصابتهما.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس من ضبط المتهم وبمواجهتة اقر وإعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر 16183 جنح مركز شرطة دكرنس واخطرت النيابة العامة بالواقعة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.