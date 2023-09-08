اليوم.. افتتاح مسجدين بقريتى الميمون وقمن العروس فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة بنى سويف اليوم مسجدين بمركز الواسطى شمال المحافظة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعادة تطوير وترميم وافتتاح المساجد .

ويشهد مركز الواسطى شمال المحافظة افتتاح مسجد البراغتة بقرية الميمون ،ومسجد العرب بقمن الروس التابعين لمركز الواسطى.

وأعلنت وزارة الأوقاف افتتاح ( 18 ) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 8 / 9 / 2023م، منها ( 14 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 154 ) مسجدًا منها ( 113 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 41 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.





