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اليوم.. افتتاح مسجدين بقريتى الميمون وقمن العروس فى بنى سويف

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 06:00 ص
اليوم.. افتتاح مسجدين بقريتى الميمون وقمن العروس فى بنى سويف محافظة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة بنى سويف اليوم مسجدين بمركز الواسطى شمال المحافظة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعادة تطوير وترميم وافتتاح المساجد .
 
ويشهد مركز الواسطى شمال المحافظة افتتاح مسجد البراغتة بقرية الميمون ،ومسجد العرب بقمن الروس  التابعين لمركز الواسطى.
 
وأعلنت وزارة الأوقاف افتتاح ( 18 ) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 8 / 9 / 2023م، منها ( 14 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 154 ) مسجدًا منها ( 113 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 41 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
 



 


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