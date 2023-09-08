أخبار مصر.. تحسن نسبى بحالة الطقس بداية من غد والعظمى بالقاهرة 36 درجة

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسى يشارك فى قمة مجموعة العشرين G20.. إنفوجراف
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، للمشاركة فى أعمال قمة مجموعة العشرين، حيث يشارك الرئيس السيسي كضيف الشرف الرئيسى فى أعمال القمة.
التدريب المصرى - الأمريكى المشترك (النجم الساطع 2023) يواصل فعالياته
الحكومة تنفى وقف خطباء المساجد عن العمل وإجراء خطبة الجمعة بالذكاء الاصطناعى
الحكومة: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 128 شخصا ثبت تعديهم على المجرى المائى
التموين تطرح منتجات حلوى المولد بتخفيضات تصل لـ25%.. اعرف الأسعار
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية لطرح حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة بمحافظات القاهرة والجيزة اعتبارا من الأسبوع المقبل بجانب أيضا توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى، كما سيتم عمل أيضا خصم إضافى في حال شراء كميات كبيرة خاصة للشركات أو المؤسسات .
بدء الكشف الطبى للطلاب الجدد بجامعة القاهرة 16 سبتمبر بمستشفى الطلبة
أعلنت جامعة القاهرة، الجدول الزمني لإجراء الكشف الطبي على طلابها الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2024/2023، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وسوف يتم إجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا علي سلامة الطلاب، حيث من المقرر أن يبدأ الكشف الطبي يوم 16 سبتمبر للطلاب الجدد على أن ينتهي يوم 12 أكتوبر.
بدء تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة دور ثان إلكترونيًا بموقع التنسيق غدا
حدد الجدول الزمنى الذى أعلنه مكتب التنسيق فتح باب تسجيل الرغبات طلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى، غدا السبت، عبر موقع التنسيق الإلكترونى لتدوين الرغبات للالتحاق بالكليات الجامعية والمعاهد.
سفير الهند بمصر: نيودلهي والقاهرة لديهما مسئوليات ضخمة وفرص كبيرة للتعاون
أكد سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، أهمية مشاركة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة الثامنة عشرة لمجموعة العشرين التى تنطلق أعمالها غدا السبت فى نيودلهى برئاسة الهند.
الأرصاد: تحسن نسبى بحالة الطقس بداية من غد والعظمى بالقاهرة السبت 36 درجة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد التحسن فى الأحوال الجوية، وذلك تزامنا مع الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد هذه الأيام وبدأت من الأربعاء الماضى .
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يبدأ التحسن النسبي في درجات الحرارة بداية من يوم غدا السبت لتكون درجة الحرارة المتوقعة علي القاهرة 36 درجة والسواحل الشمالية 32 وجنوب الصعيد 45 درجة.
أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 2220 جنيها للجرام عيار 21
أسعار الذهب اليوم:عيار 24 يسجل 2537 جنيها.
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