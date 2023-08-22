اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 08:20 م
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أسعار الذهب في مصر مساء الثلاثاء تسجل 2265 جنيها للجرام عيار 21

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 08:00 م
أسعار الذهب في مصر مساء الثلاثاء تسجل 2265 جنيها للجرام عيار 21 الذهب
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب في مصر استقرار في التعاملات المسائية خلال جلسة الأمس وتحاول أن تستكمل الارتفاع خلال جلسة اليوم وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر أونصة الذهب في السوق العالمي، يأتي هذا وسط ترقب كبير في الأسواق لحجم الطلب على الذهب.
 
أسعار الذهب اليوم:
عيار 21 يسجل 2265 جنيها.
عيار 18 يسجل 1946 جنيها.
عيار 24 يسجل 2594 جنيها.
الجنيه الذهب 18160 جنيها
 
 
وحصلت أسعار الذهب في مصر على الدعم من تراجع المعروض من الذهب في مقابل الطلب المتزايد، وذلك بسبب وقف استيراد الذهب منذ مارس 2022 وبالتالي يبقى المعروض المحلي محدود في مواجهة الطلب المرتفع ليعمل هذا على بقاء أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة على الرغم من التراجعات الكبيرة التي شادناها في سعر الذهب العالمي. 
 
بينما نجد أن مبادرة واردات الذهب ساعدت على دخول 600 كيلو جرام من الذهب إلى السوق، ولكن في ظل الطلب المرتفع للسوق المصري لم تؤثر هذه الكمية على السعر، وإن كانت ساهمت في تحقيق بعض الاستقرار وتحسين معنويات السوق. 
 

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم

أسعار الجنيه الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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