أخبار مصر.. الرئيس السيسى يتوجه إلى الهند اليوم للمشاركة فى قمة G20

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20، والتي ستعقد بمدينة نيودلهي.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسى يتوجه إلى الهند اليوم للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20
الحكومة تنفى وقف خطباء المساجد عن العمل وإجراء خطبة الجمعة بالذكاء الاصطناعى
الحكومة: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 128 شخصا ثبت تعديهم على المجرى المائى
التموين تطرح منتجات حلوى المولد بتخفيضات تصل لـ25%.. اعرف الأسعار
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية لطرح حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة بمحافظات القاهرة والجيزة اعتبارا من الأسبوع المقبل بجانب أيضا توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى، كما سيتم عمل أيضا خصم إضافى في حال شراء كميات كبيرة خاصة للشركات أو المؤسسات .
"شنط وملابس وأحذية" بمعرض أهلا مدارس القاهرة.. وخدمات بنكية للتقسيط
بدء الكشف الطبى للطلاب الجدد بجامعة القاهرة 16 سبتمبر بمستشفى الطلبة
أعلنت جامعة القاهرة، الجدول الزمني لإجراء الكشف الطبي على طلابها الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2024/2023، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وسوف يتم إجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا علي سلامة الطلاب، حيث من المقرر أن يبدأ الكشف الطبي يوم 16 سبتمبر للطلاب الجدد على أن ينتهي يوم 12 أكتوبر.
الأرصاد: تحسن نسبى فى الأحوال الجوية وانكسار درجات الحرارة غدا
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة في الارتفاع في قيم الحرارة، حيث بدأت الارتفاعات أول أمس الأربعاء، وهو أعلى من المعدلات الطبيعية له في مثل هذا الوقت من العام، لافتةً إلى أنّ غدًا السبت سيشهد تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، إذ تنكسر قيم الحرارة وتصل لـ 36 درجة مئوية، وسيستمر هذا الأمر على مدار الأسبوع القادم، ومع نهايات الأسبوع نبدأ بتحسن في الأحوال الجوية.
بدء تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة دور ثان إلكترونيًا بموقع التنسيق غدا
حدد الجدول الزمنى الذى أعلنه مكتب التنسيق فتح باب تسجيل الرغبات طلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى، غدا السبت، عبر موقع التنسيق الإلكترونى لتدوين الرغبات للالتحاق بالكليات الجامعية والمعاهد.
سفير الهند بمصر: نيودلهي والقاهرة لديهما مسئوليات ضخمة وفرص كبيرة للتعاون
أكد سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، أهمية مشاركة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة الثامنة عشرة لمجموعة العشرين التى تنطلق أعمالها غدا السبت فى نيودلهى برئاسة الهند.
أجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاعا بدرجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة جاف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.
زيزو بديلا لـ محمد صلاح فى تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا الليلة
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