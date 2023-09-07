اليوم السابع
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60 قيادة حزبية تشارك فى المؤتمر الثالث لملتقى الأحزاب بالشرقية.. صور

الخميس، 07 سبتمبر 2023 06:53 م
60 قيادة حزبية تشارك فى المؤتمر الثالث لملتقى الأحزاب بالشرقية.. صور المؤتمر الثالث لملتقى الأحزاب بالشرقية
الشرقية فتحية الديب

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يستضيف حزب مستقبل وطن بالشرقية، أكبر وأضخم حدث سياسي لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك عقب إعلان الحزب تأييده ودعمه لترشح الرئيس السيسى، حيث تستضيف محافظة الشرقية علي أرضها 60 رئيس حزب سياسي و350 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقرابة 10 آلاف مواطن من الداعمين والمؤيدين لترشح الرئيس لفترة جديدة، وذلك بالصالة المغطاة المقامة بمنطقة الأحرار بمدينة الزقازيق.
 
ومن جانبه، أكد النائب أحمد عبد الجواد عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم المركزى، أن محافظة الشرقية تستضيف المؤتمر الثالث لملتقي الأحزاب السياسية، وذلك بمشاركة قيادات وكوادر ونواب الأحزاب السياسية في محافظات "شمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ودمياط والشرقية".
 
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