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أهالى الشرقية وكوادر الأحزاب يعلنون دعم ترشح الرئيس السيسى لانتخابات الرئاسة (صور)

الخميس، 07 سبتمبر 2023 06:24 م
أهالى الشرقية وكوادر الأحزاب يعلنون دعم ترشح الرئيس السيسى لانتخابات الرئاسة (صور) جانب من الحضور
الشرقية - إيمان مهنى

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شهدت مدينة الزقازيق، انطلاق أول مؤتمر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة، بمشاركة الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، والآلاف من أهالي المحافظة.
 
نظم المؤتمر حزب مستقبل وطن، وحضره الآلاف من المواطنين والشخصيات العامة وكوادر الأحزاب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ علي مستوى المحافظة ومحافظات مدن القناة، حيث حرص كوادر ونواب الأحزاب السياسية في محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ودمياط والشرقية، على التواجد على أرض الشرقية، لإعلان دعهم للرئيس السيسي.
 
حمل الحاضرون صور الرئيس السيسي، وتعالت الهتافات والأغاني الوطنية، كما تم عرض فيلم تسجلي يستعرض حجم الإنجازات الضخمة التي شاهدتها البلاد في عهد الرئيس السيسي.
 
المواطنون يرفعون صور السيسى (1)
 ملتقى الأحزاب السياسية بالشرقية

المواطنون يرفعون صور السيسى (2)
مؤتمر مطالبة الرئيس السيسي بالترشح لانتخابات الرئاسة

المواطنون يرفعون صور السيسى (3)
المواطنون يرفعون صور السيسى 

المواطنون يرفعون صور السيسى (4)
المواطنون يرفعون صور السيسى 

المواطنون يرفعون صور السيسى (5)
 ملتقى الأحزاب السياسية بالشرقية

المواطنون يرفعون صور السيسى (6)
المواطنون يرفعون صور الرئيس السيسى

المواطنون يرفعون صور السيسى (7)
المواطنون يدعمون الرئيس السيسى 

 


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