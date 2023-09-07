أهالى الشرقية وكوادر الأحزاب يعلنون دعم ترشح الرئيس السيسى لانتخابات الرئاسة (صور)

الشرقية - إيمان مهنى

نظم المؤتمر حزب مستقبل وطن ، وحضره الآلاف من المواطنين والشخصيات العامة وكوادر الأحزاب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ علي مستوى المحافظة ومحافظات مدن القناة، حيث حرص كوادر ونواب الأحزاب السياسية في محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ودمياط والشرقية، على التواجد على أرض الشرقية، لإعلان دعهم للرئيس السيسي.

حمل الحاضرون صور الرئيس السيسي، وتعالت الهتافات والأغاني الوطنية، كما تم عرض فيلم تسجلي يستعرض حجم الإنجازات الضخمة التي شاهدتها البلاد في عهد الرئيس السيسي.