وزير العدل يقرر نقل نيابة ببا الجزئية والأسرة ببنى سويف لمجمع محاكم الإبراهيمية

كتب إبراهيم قاسم

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن نقل مقر نيابة ببا الجزئية التابعة لنيابة بنى سويف الكلية وكذا مقر نيابة ببا الجزئية لشئون الأسرة من مقرها الحالي إلى آخر.

وتضمن القرار رقم 5052 لسنة 2023 أولا: نقل مقر نيابة ببا الجزئية التابعة لنيابة بنى سويف الكلية من مقرها الحالي الكائن بمدرسة الشهيد الوضاح أبو جبل بشارع الإبراهيمية إلى المقر الجديد الكائن بمقر مجمع محاكم ببا الجديد بشارع الإبراهيمية بجوار مركز شرطة ببا.

ثانيا: نقل مقر نيابة ببا الجزئية لشئون الأسرة التابعة لنيابة بنى سويف الكلية لشئون الأسرة من مقرها الحالي الكائن بشارع الشباب بندر ببا إلى المقر الجديد الكائن بمقر مجمع محاكم ببا الجديد بشارع الإبراهيمية بجوار مركز شرطة ببا.

وأشار القرار إلى الزام الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .



القرار رقم 5052 لسنة 2023