وزير الصحة: 5400 وحدة صحية تقدم خدماتها لأكثر من 80 مليون مواطن

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد أهمية مشاركة البنك الدولي في الجلسات الحوارية خلال أيام المؤتمر المقبلة والخاصة بمناقشة محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، لبحث سبل التعاون المشترك بما يضمن تحقيق أهدافها، وتحقيق التوازن بين السكان والتنمية من خلال تعزيـــز الصحـــة الإنجابية، وتمكين المرأة، والاســـتثمار فـــي الشـــباب، وتحســـين فـــرص التعليـــم، ورفـــع الوعي بالقضايا السكانية، فضلاً عن تحــقـيــــق الـرفاه الاجـتـماعي والاقتصادي لجميع المواطنين.
وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة سبل دعم البنك الدولي والتعاون مع الوزارة ضمن المبادرة الخاصة بدعم خدمات وحدات الرعاية الأولية التي تقدم خدماتها للمواطنين من خلال 5400 منشأة رعاية أولية، والتي يستفيد منها أكثر من 80 مليون مواطن مصري، لافتاُ إلى أن المرحلة الأولى للعمل ضمن المبادرة تستهدف تطوير 251 وحدة رعاية أولية، لتصبح قادرة على تقديم خدمات ذات جودة للمستفيدين.
وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول النقاش حول إمكانية الاستفادة من المنح المقدمة من البنك الدولي لتوفير الدعامات القلبية بما يضمن دعم مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للمرضى، لافتاً إلى مناقشة الجانبان تشكيل فريق من عمل مشترك لإجراء دراسة التغيرات الديموغرافية وربطها بمعدلات المواليد.
ومن جانبها أشادت الدكتورة فاديا سعدة باهتمام الدولة المصرية بالقضية السكانية ووضعها ضمن أهم محاور الاستثمار في العنصر البشري، وضمان حياة كريمة له، موجه الشكر لوزير الصحة والسكان على مجهوداته المبذولة للأرتقاء بقطاع الصحة وتوفير حياة صحية آمنة للمواطنين، مؤكدة استعدادها لتقديم كافة سبل الدعم للوزارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.
وزير الصحة: 5400 وحدة صحية تقدم خدماتها لأكثر من 80 مليون مواطنالخميس، 07 سبتمبر 2023 09:19 ص
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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد أهمية مشاركة البنك الدولي في الجلسات الحوارية خلال أيام المؤتمر المقبلة والخاصة بمناقشة محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، لبحث سبل التعاون المشترك بما يضمن تحقيق أهدافها، وتحقيق التوازن بين السكان والتنمية من خلال تعزيـــز الصحـــة الإنجابية، وتمكين المرأة، والاســـتثمار فـــي الشـــباب، وتحســـين فـــرص التعليـــم، ورفـــع الوعي بالقضايا السكانية، فضلاً عن تحــقـيــــق الـرفاه الاجـتـماعي والاقتصادي لجميع المواطنين.
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