الصحة تعلن توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية فى فروع المصل واللقاح

كشفت وزارة الصحة والسكان عن توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات العامة.
وقالت وزارة الصحة والسكان: تتفرع فيروسات الأنفلونزا من النمط A إلى أنماط عديدة وفرعية وتابعت: يعد هذا النمط من فيروس الإنفلونزا الأخطر إذ أنه وحده يتسبب فى جوائح وتفشيات بالملايين.
وأضافت وزارة الصحة والسكان: تنقسم فيروسات الأنفلونزا من النمط B إلى سلالتين وليس له أنماط فرعية وفيروسات الإنفلونزا الموسمية A وB هما اللذان ينتشران بين البشر ويتسببان فى التفشيات والأوبئة.
وتابعت وزارة الصحة والسكان فى تقريرها أن النمط الثالث من فيروسات الإنفلونزا الموسمية C فقد وجد أنه لا يتسبب إلى فى حالات عدوى خفيفة وأضافت وزارة الصحة والسكان أن تلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية يوفر حماية من جميع أنواع فيروسات الإنفلونزا السابقة.
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