اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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وزير الخارجية الأمريكى يعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار

الخميس، 07 سبتمبر 2023 02:00 ص
وزير الخارجية الأمريكى يعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
أ ش أ

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن عن مساعدات جديدة من الولايات المتحدة لأوكرانيا "يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار"؛ في مواجهة الحرب الروسية.


وقال بلينكن - خلال زيارة إلى كييف لم يعلن عنها مسبقا، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية إن "الولايات المتحدة ملتزمة منح أوكرانيا الوسائل اللازمة لكتابة مستقبلها"، مضيفا :"اليوم نعلن تقديم مساعدات جديدة يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار"، معتبرا أن "المساعدات الأمريكية ستسمح للهجوم الأوكراني باكتساب زخم أكبر".


وأشار إلى أن "الرسالة التي أوجهها للشعب الأوكراني هي أننا سنواصل دعمكم"، معتبرا أن الحرب التي شنتها روسيا "هي خسارة كبيرة على المستوى الدولي، لكننا موحدون أكثر من أي وقت مضى في وجه هذه الحرب".


وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن "القمح الأوكراني الذي كان يستخدم سابقا لإعداد الخبز في العالم أتلف بسبب العدوان الروسي".


وأضاف أن واشنطن تعمل على "مساعدة أوكرانيا لبناء مستقبل أفضل لمواجهة أي تهديدات".


وحجم المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بلغ حتى اليوم 66.9 مليار دولار موزعة على، 43.5 مليار دولار معدات عسكرية، و2.9 مليار دولار مساعدات إنسانية، و20.5 مليار دولار لدعم موازنة أوكرانيا عبر آليات البنك الدولي.


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