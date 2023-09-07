واجه فيروسات التنفس بنصائح مهمة.. حماية للأسرة مع تغير الفصول

كتبت مروة محمود الياس

خلال الفترات ما بين فصول السنة، تنشط الفيروسات، وتصبح العدوى للكبار والصغار أكثر فاعلية، وأشد فتكا، وأسرع انتشارا، فعلى سبيل المثال لا الحصر، ينشط الفيروس التنفسى المخلوى في هذه الأثناء، ويكون سريع الانتشار خاصة بين الأطفال الصغار.

ذكر تقرير نشر في موقع cdc أن الفيروس المخلوى الذى يصيب الجهاز التنفسى تظهر الإصابة به على شكل حالة من انعدام الرغبة في تناول الطعام، مع أعراض البرد العادية العطس والكحة، وزيادة ملحوظة في درجات الحرارة، زيادة الإفرازات من الأنف بشكل ملحوظ والرشح.

أبرز النصائح لمواجهة العدوى الفيروسية

ويقدم التقرير مجموعة من النصائح للتعامل مع هذا الفيروس، الذى تنتشر العدوى به هذه الأيام، ومن أبرزها :

تناول كميات وفيرة من السوائل والمشروبات الدافئة العشبية الصحية فهى التي تعجل بمرور الدور سريعا

لا ينصح أن تعالج الدور من تلقاء نفسك يجب أن تذهب للطبيب فورا ،ولا يجب تناول المريض لمضاد فيروسى سواء كان طفلا أو بالغا إلا بضرورة طبية واستشارة مختص ولكن مسموح بالمسكنات الآمنة، وفقا لعمرك وحالتك الصحية

لا يعطى دواء معزز للفيروس كالأسبرين حتى لا يتعرض الشخص للجفاف مع ضرورة تناول كميات كبيرة من المياه والسوائل الدافئة

حاول أن تحافظ على نظافة المنزل خلال فترة راحتك أنت وأولادك لمنع انتشار العدوى أكثر

لا تتشاركوا الأغطية والفوط والأدوات الشخصية

اذا ما حدث تطور في أعراض الصدر كالصفير، ضيق التنفس، مشكلات في التنفس بشكل عام، يجب مراجعة الطبيب فورا