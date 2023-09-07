مصرع شخص فى حادث تعطل مصعد عقار بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

فقد شخص حياته نتيجة تعطل مصعد عقار في منطقة المهندسين بالعجوزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل عقار بمنطقة المهندسين في العجوزة، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن شخصا لقى مصرعه نتيجة تعطل المصعد، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام.

استمع رجال المباحث لأقوال عددا من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.