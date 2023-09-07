اليوم السابع
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مصرع شخص إثر سقوط سيارة فى ترعة الإسماعيلية بالشرقية

الخميس، 07 سبتمبر 2023 02:03 ص
مصرع شخص إثر سقوط سيارة فى ترعة الإسماعيلية بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالشرقية جثة أحد الأشخاص في العقد الرابع من عمره، لقى مصرعه غرقا، بينما تم إنقاذ زوجته وابنته إثر سقوط سيارة ربع نقل فى ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز مشتول السوق.

البداية عندما تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيارة ربع نقل فى ترعة الإسماعيلية.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب فى انقلاب السيارة وسقوطها في ترعة الإسماعيلية، ونتج عن الحادث مصرع قائد السيارة. 
 
 
تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى مشتول السوق المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

 


الشرقية

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