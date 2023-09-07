محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمناقشة موقف مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

حضر الاجتماع الدكتور محمد عبدالهادى نائب مدير وحدة التنفيذ، وعدد من أعضاء الوحدة، ولطفى محمد رئيس مركز ومدينة أخميم، وعاطف الصمطى رئيس مركز ومدينة جرجا، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وهلال زكى رئيس مركز ومدينة سوهاج، وممثلى شركة مياه الشرب، والطرق، والرى، والاسكان، وجهاز التعمير.

تنأول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات وسبل إزالة أية معوقات، والالتزام بالرامج الزمنية الموضوعة، ومنها "مشروع كورنيش أخميم، طريق العوامر بيت دأوود بجرجا، إنشاء 3 كبارى على الترعة ألفاروقية بأخميم، وتنفيذ مشروع محطة طهطا السطحية، وتطوير مرسى البلينا، وربط كورنيش أخميم بالكورنيش الشرقى، وانشاء محطة السماكين".

تنأول الاجتماع كذلك مناقشة خطة التكتلات الاقتصادية، وخطة كل تكتل بالجدول الزمنى، وكذا التنسيق بين مديرية الاسكان والتنسيق الحضارى بالمحافظة فى مشروعات التنمية الحضرية.