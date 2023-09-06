اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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385 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء لأهالى مدينة طور سيناء

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 07:54 م
385 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء لأهالى مدينة طور سيناء جانب من التوقيع
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاربعاء، على عدد 2 قرار لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء " نموذج 10" وذلك خلال عرض مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، اليوم، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

 

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناء على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

 

وأفاد رئيس مدينة طور سيناء ان بذلك يصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 385 قرار حالات تصالح.

 

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.


محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فوده

محافظ جنوب سيناء

قرارات تصالح علي مخالفات البناء

قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩

مدينة طور سيناء



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