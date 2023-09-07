محافظ بورسعيد يستقبل "أبو على" ويجدد دعمه للنادى المصرى بالموسم الجديد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، كامل أبو على رئيس النادي المصرى، اليوم الخميس، بمكتبة بديوان عام المحافظة، وذلك فى اطار اللقاءات الدورية لمتابعة تطورات الأوضاع داخل النادى المصرى وتوفير الإمكانيات المطلوبة لدفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى لتحقيق النتائج المطلوبة لإسعاد جماهير المصرى وإحراز المراكز المتقدمة بالمسابقات المحلية.

واستعرض المحافظ مع رئيس المصرى خطوات إعداد الفريق الأول للموسم الجديد 2023 – 2024 وتطورات الأوضاع بمعسكر الفريق الحالى بالمغرب ومتطلبات المرحلة الأخيرة للإعداد التى تسبق انطلاق مسابقة الدورى منتصف سبتمبر الجارة، وذلك بحضور رجب عبد القادر نائب رئيس النادي، والمهندس عماد البرشة عضو مجلس الإدارة.

وأشاد اللواء عادل الغضبان، بإجمالى أداء وعطاء رئيس المصرى كامل ابو على ومجلس الإدارة للارتقاء بالاوضاع الإدارية والمالية والفنية للنادى وقطاعاتة المختلفة خلال العام الاول لدورة المجلس المنتخب بالتزكية مشيرا لانجاز الفريق الأول خلال الموسم المنتهى فى الفوز بالمركز الخامس بالدورى وتمثيل الكرة المصرية بالنسخة المقبلة للبطولة العربية للأندية.

وجدد المحافظ وعده باستمرار الدعم المالى والمعنوى للنادى المصرى لاستكمال مسيرته بالشكل المأمول من جانب مواطنى بورسعيد الذين تتعلق امالهم وامانيهم بكيان النادى وفريقة الاول الى جانب دفع الاعمال الانشائية بمشروع الاستاد الجديد للمصرى للانتهاء منها فى الوقت المحدد للافتتاح العام المقبل بعدما اصبح حلما لمشجعى وأعضاء المصرى.