محافظ الغربية يلبى احتياجات 14 أسرة بتسديد المصروفات الدراسية لأبنائهم

الغربية عادل ضرة

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، 14 أسرة من أبناء محافظة الغربية وذلك فى استجابة سريعة لمطالبهم عقب لقائهم خلال فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادى، في قرى المرحلة الثانية لحياة كريمة، ولعمال الشركة المالية وشركة مصر للغزل والنسيج وأسرهم بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين، وتلبية مطالبهم والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة في وقت قياسي.

وفي بداية اللقاء، أعرب محافظ الغربية عن سعادته بلقائه بالحضور وحرصه الدائم للاستماع إلى مطالبهم في أثناء جولاته المستمرة، مشيرا إلى أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وشهد اللقاء مشاهد من الفرحة والبهجة بعد دفع المصروفات وتوفير المستلزمات الدراسية ل14 طالبا من الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماما كبيرا بالأسر الأولى بالرعاية ورفع العبء عن كاهلهم بكافة الطرق الممكنة وتخفيف الحمل عن كاهل أولياء الأمور في بداية العام الدراسي.

وأشار رحمي على حرصه واستمراره في التواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة أثناء جولاته المستمرة للتعرف على مدى احتياجاتهم ومناقشة مطالبهم وتوفير الحلول المناسبة لها وفقا للوائح والقوانين المتبعة.