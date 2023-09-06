محافظ الغربية يفتتح النفق السفلى بحى ثان المحلة بعد الانتهاء من تطويره

الغربية عادل ضرة

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ النفق السفلي بحي ثان المحلة بعد انتهاء أعمال تطويره ورفع كفاءته، فى إطار خطة محافظة الغربية لتطوير المدينة والنهوض بها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب.

وخلال الافتتاح وجه أهالي المحلة الشكر لمحافظ الغربية لاهتمامه بتطوير النفق والانتهاء منه في وقت قياسي والذي سيسهل حركة التنقل وسيخفف الكثافة المرورية داخل المدينة.

وأكد محافظ الغربية، أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لتطوير مدينة المحلة الكبرى باعتبارها أحد قلاع الصناعة المصرية وأن المحلة الكبرى تشهد تنفيذ عدد من المشروعات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية من أجل عودة قلعة الصناعة الكبرى إلى عهدها المنشود.

وأشار رحمى إلى أن مراحل تطوير النفق شملت فلاتر ترشيح وسحب للمياه الجوفية على جانبي النفق بطول شارع طلعت حرب ونظام عزل كامل لأرضية وجوانب النفق معالجة بالبوليمر ومسلحة من الداخل بـ"البولى إيستر" ذات كفاءة عالية، وصب طبقات حماية من الخرسانة المسلحة أعلى وجوانب النفق، بالإضافة إلى عمل طبقة عزل مائي إضافي ذو أساس أسمنتي لأرضية وحوائط النفق، كما تم عمل نظام صرف مطر كامل داخل النفق متصل بغرفة تجميع مركزي تعمل بها طرمبتين رفع واحدة تعمل والأخرى احتياطية وذلك بشكل أتوماتيكى، وتركيب أرضيات بازلتية سمك 10 سم لتحمل أعباء المرور، ورصف كامل للطريق قبل وبعد النفق مع التشجير ووضع نظام لصرف مياه الأمطار.

وأضاف رحمى، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل لمدينة المحلة الكبرى في كافة القطاعات بها بالتوازي مع أعمال التطوير والتحديث بمصانع شركة مصر للغزل والنسيج، مشيرا إلى أن أعمال التطوير التي تشهدها المحافظة تعكس ملامح الجمهورية الجديدة، التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة.