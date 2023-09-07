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مبادرة "فرصة" تسلم 153 رأس أغنام لـ51 أسرة بمركز مطاى بالمنيا

الخميس، 07 سبتمبر 2023 01:59 م
مبادرة "فرصة" تسلم 153 رأس أغنام لـ51 أسرة بمركز مطاى بالمنيا أغنام
المنيا ـــ حسن عبد الغفار

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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مبادرة وزارة التضامن الاجتماعى "فرصة"، للتمكين الاقتصادي لأسر تكافل و كرامة، لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وخاصة فى القرى النائية، مستهدفة قطاعات النساء والشباب، لتقديم الدعم وتوفير فرص عمل وتحسين الإنتاجية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة .
 
وأعلن هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، توزيع 153 رأس أغنام على 51 أسرة مستفيدة بقرية إبوان فى حفل نظمته التضامن الاجتماعي بمطاي، حيث قامت جمعية نهضة المحروسة بتسليم الأغنام بعد فحصها وتحصينها ووضع أرقام تأمينية عليها من قبل الإدارة البيطرية بالمركز وتسليمها إلى مستحقيها .
 
جدير بالذكر، أن مبادرة ( فرصة) يعمل تحت شعار " من الدعم النقدي إلى الاستقلالية المالية" من خلال تقديم أنشطة تدريبية وتوعوية وتعليمية تساعد السيدات على اكتساب مهارات جديدة في مجال تربية الماشية والعناية البيطرية بها، إلى جانب تعلم مهارات الإدارة والتسويق والتخطيط الاستراتيجي للمشاريع الصغيرة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المحلية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات غير المالية المتمثلة فى زيادة الوعى وتنمية المهارات الإنتاجية وخاصة فى المجتمعات الريفية .
 
 

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