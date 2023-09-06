"التضامن" تطلق مسابقة "بطل من بلدنا" بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

كتب مدحت وهبة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى مسابقة "بطل من بلدنا" للأفلام القصيرة (لا تزيد على خمس دقائق) صالحة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي وغيرها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصار حرب أكتوبر المجيد 1973، هذا الانتصار الذى جسد أسمى معاني الوطنية والتضحية والبطولة وتفوق الاستراتيجيات العسكرية القائمة على العلم والتنظيم وحسن الإدارة، والتماسك المجتمعي لتحقيق أهداف الحرب في تحرير الأرض وتعزيز الكرامة الوطنية.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز قيم الانتماء الوطني والصالح العام والبطولة الوطنية والاجتماعية، استلهامًا من بطولات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك من خلال أفلام قصيرة، صالحة للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتخاطب النشء والشباب.

وتتضمن موضوعات المسابقة قصص عن بطولات حرب أكتوبر من خلال رؤية وحكي الشباب ، قصص أبطال حرب أكتوبر ( الأجداد والآباء ) من خلال أبنائهم واحفادهم، وتجارب المجتمعات المحلية في التصدي المبدع لأزمات مجتمعية وإنسانية مثل ( أزمة كورونا – أزمة اللاجئين – تحديات اجتماعية وتنموية أخرى..)، بالإضافة إلى قصص تعبر عن تجارب مجتمعية وثقافية متميزة لمكافحة التطرف وتعزيز قيم المواطنة واحترام التنوع.

وحددت الوزارة عددًا من المعايير الفنية للأفلام المشاركة في المسابقة منها المصداقية أن تكون الأفلام ( تسجيلية أو روائية) قائمة على قصص وخبرات حقيقية، ودعمها بالوثائق والصور، والجودة الفنية والإبداع في تقديم القصص والتجارب، وأن يكون أسلوب الفيلم مناسب لمخاطبة النشء أو الشباب، بالإضافة إلى أن يكون صالح للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وإلا تزيد مدته على خمس دقائق، كما أنه مسموح التصوير والمونتاج باستخدام الهاتف المحمول.

وستقدم وزارة التضامن الاجتماعي 6 جوائز مالية لأفضل 6 أفلام ( جائزتان عن كل موضوع) ، والتي سيتم اختيارها من خلال لجنة فنية متخصصة، الجائزة الواحدة قيمتها 10000 جنيه، عشرة آلاف جنيه فقط لا غير، كما ستقوم الوزارة بعرض الأفلام الفائزة على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أيضا على بعض المواقع الصحفية والقنوات التليفزيونية.

وستقبل وزارة التضامن الاجتماعي الأفلام حتى يوم 30 سبتمبر الجارى على البريد الإلكتروني للمسابقة october6.mosscontest@gmail.com على أن يكون الفيلم محمل على جوجل درايف سيرفر مفتوح.