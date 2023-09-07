ما هى الخطوات والإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على وصلة مياه بصورة مؤقتة؟

كتبت – مرام محمد

أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المستندات المطلوبة وإجراءات التقديم للحصول على وصلة مياه إنشائية أو مؤقتة لعقار قيد الإنشاء لحين استكمال أعمال البناء والتقديم على عداد مياه بشكل رسمي، وذلك على النحو التالي:

أولا: المستندات المطلوبة

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي العميل.

3- الرخصة والرسومات الهندسية ورسم كروكي للموقع .

4- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل

5- سند الحيازة أو الملكية.

6- إيصال مياه من اقرب جار.

7- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الالكتروني الشخصي.

8- أي مستند آخر ترى الشركة طلبة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل.

ثانيا: إجراءات الحصول على الخدمة

1- قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.

2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

3- إجراء المعاينة على الطبيعة.

4- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

5- قيام العميل بسداد قيمة المقايسة نقداً.

6- استخراج التصاريح اللازمة للحفر.

7- صرف المهمات من المخازن بمعرفة الفني المختص.

8- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية والانتهاء من تقديم الخدمة.