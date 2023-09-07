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كلية العلوم بسوهاج تنفذ خطة الإخلاء التدريبية للطوارئ ..صور

الخميس، 07 سبتمبر 2023 04:16 م
كلية العلوم بسوهاج تنفذ خطة الإخلاء التدريبية للطوارئ ..صور إسعاف الطوارئ بجامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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نفذت كلية العلوم بـ جامعة سوهاج خطة الإخلاء التدريبية فى حالات الطوارئ لمبنى الكلية بالحرم الجامعي القديم، وذلك بإدعاء حدوث حريق مفاجئ، والتى نظمتها إدارة الأمن والسلامة بالكلية بالتعاون مع وحدة الإسعاف بالجامعة، وبمشاركة الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، وحاتم صادق مدير عام الأمن الجامعي، والدكتور رأفت الخطيب مدير وحدة الأمن والسلامة، ووكلاء الكلية والعاملين.
 
وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الهدف من خطة الإخلاء هو تدريب جميع المتواجدين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب على خطوات الإخلاء السليمة في حالات الطوارئ، إلى جانب نشر الوعي بين كافة منتسبي الكلية ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي حوادث طارئة ومحتملة، بالإضافة إلى تدريبهم على عملية الإخلاء السريع وكيفية التصرف بهدوء وحكمة، وذلك من خلال اتباع اللوحات الإرشادية والتعليمات الصحيحة الواجب تنفيذها.
 
وأوضح الدكتور حازم المشنب، أنه تم تنفيذ خطة الإخلاء في وقت قياسي فور إطلاق جرس إنذار الحريق، والذي لم يتعدى دقيقة واحدة، والتوجه إلى نقاط التجمع الآمنة التي حددت مسبقاً، موضحاً أنه تم توفير سيارة إسعاف مجهزة وقطع التيار الكهربائي وإغلاق جميع النوافذ والأبواب باستثناء المخارج المخصصة للإخلاء.
 
وأضاف حاتم صادق، أنه تم توجيه عدد من النصائح لجميع المتواجدين بضرورة اتباع التعليمات والإجراءات السليمة للحد من المخاطر والكوارث المنزلية، بالإضافة إلى شرح كيفية مواجهة بعض المواقف الصعبة والتصرف السليم وقت حدوث جراء تسرب الغاز أو حدوث ماس كهربائي أو اشتعال الحرائق.
 
اسعاف الطوارئ
إسعاف الطوارئ

كلية العلوم جامعة سوهاج
كلية العلوم جامعة سوهاج

جانب من خطة الطوارئ
جانب من خطة الطوارئ

 


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