تعرف على برنامج جيولوجيا المياه وفرص العمل المتاحة بعد تفعيله بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج، عن بدء تفعيل الدراسة ببرنامج جيولوجيا المياه بكلية الدائم، برنامج خاص بمصروفات، وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023/ 2024 وذلك ضمن سعى الجامعة دائمًا إلى استحداث برامج دراسية جديدة بمختلف كليات الجامعة، تتواكب مع متطلبات العصر الحديث، وتتوافق مع أحدث المعايير العالمية، بما يساهم فى تأهيل الطلاب والخريجين بالمهارات والخبرات اللازمة لفتح آفاق لأسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

والبرنامج يعمل بنظام الساعات المعتمدة، حيث تمنح الجامعة درجة البكالوريوس فى العلوم تخصص جيولوجيا المياه ، ويتم المنح بعد اجتياز الطالب عدد من المقررات الدراسية والأنشطة العلمية بنجاح بواقع 136 ساعة معتمدة، مشيراً إلى البرنامج يفتح آفاق جديدة للخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل المحلى.

واليوم السابع يقدم لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالبرنامج كافة المعلومات حول البرنامج وفرص العمل ونظام الدراسة والدرجة العملية التى يمنحها للخريجين بعد اجتياز البرنامج.



فرص العمل لخريجى البرنامج: 1. شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات.

2. مراكز البحوث ) مركز بحوث الصحراء - مركز.

3. إدارات المياه الجوفية بمديريات الرى.

4. الشركات المتخصصة فى مجال معالجة وتحلية المياه.

5. الشركات المتخصصة فى مجال معالجة مياه الصرف الصحى ومياه الصرف الزراعى.

6. جهاز شئون البيئة ومكاتب الرصد البيئى.

7. المكاتب الاستشارية والهيئات العلمية ذات العلاقة

8. مكاتب صحة البيئة بمديريات الصحة.

9. وزارات الزراعة والرى والبيئة.



شروط القبول بالبرنامج: 1 - الحصول على الثانوية العامة شعبة علمى علو أو علمى رياضيان ويكون القبول للكلية أولا عن طريق مكتب التنسيق طبقا لاحتياجات الكلية

2 - يجوز قبول تحويل الطلاب المتقدمين ببرنامج مماثل فى إحدى كليات العلوم بالجامعات المصرية والأجنبية.

3- يجوز للطالب أن يلتحق بالبرنامج بعد اجتياز المستوى الأول بلائحة الكلية الأصلية بعد سداد السوم المقررة.

4 - منح الدرجة العملية

5 - تتبع الدراسة نظام الساعان المعتمدة

6 - تمنح جامعة سوهاج بناء على توصية كلية العلوم درجة البكالوريوس فى العلوم تخصص جيولوجيا المياه

7 - يتم المنح بعد اجتياز الطالب عدد من المقررات الدراسية والأنشطة العلمية بنجاح بعد دراسة 136 ساعة معتمدة