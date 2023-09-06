"الموارد المائية" بالمنيا: العمل على تأهيل وتبطين 784 كيلومترا من الترع

المنيا-حسن عبد الغفار

حولت مبادرة حياة كريمة بكل مشروعاتها شكل القرية فى الريف بمحافظة المنيا، بعد سنوات عجاف عانت منها تلك القرى من النسيان، ومع انطلاق مبادرة تطوير الريف المصرى، كانت نقطة تحول فى شكل القرية، بمشروعاتها المتنوعة، والتى من بينها مشروع تأهيل وتبطين الترع بالمحافظة، والذى يجرى العمل به فى سباق مع الزمن للانتهاء من المشروع فى المواعيد الزمنية المحددة.

كانت مديرية الرى والموارد المائية بمحافظة المنيا، قد أعلنت أن الأعمال تجرى فى 784 كيلومتر بالمحافظة، وأن تكلفة أعمالالتأهيل والتبطين تصل إلى 2 مليار و600 مليون جنيه، وأن العمل يجرى بالتزامن، فقد تم الانتهاء من نسبة كبيرة من الأعمال، وباقى الترع جارى العمل فيها.

وقال عمران محمود أحد الأهالى، إن مشروع تأهيل وتبطين الترع، من المشروعات المهمة التى ساهمت فى خدمة المزارعين، وأهم شيء هو توفير مياه الرى لنهاية الترع، وإعادة الشكل الجمالى للقرية، من خلال المنظر العام للقرية ونزع الحشائش على جانبى الترع والتى كانت تمثل خطر على المزارعين، حيث كانت تلك الحشائش مأوى للحشرات الضارة والزواحف.

وقال على سيد أحد المزارعين كنا نعانى كثيرا فى الماضى من مشكلة مياه الرى، لكن الآن المياه تجرى فى الترع بشكل متساوى وهذا وفر المياه بشكل دائم لأعمال الرى وزراعة مساحة أكثر بطرق الرى الحديثة سواء من الخضروات او الفاكهة.

يذكر أن مشروع تأهيل وتبطين الترع ضمن مبادرة حياة كريمة التى تشمل 192 قرية و757تابع لتلك القرى بتكلفة حوالى 30 مليار جنيه ويتم تنفيذها فى 5 مراكز بمحافظة المنيا.