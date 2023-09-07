عضو مجلس أمناء "حياة كريمة": 85% نسب تنفيذ المشروعات فى بعض قرى أسوان

إبراهيم حسان

قالت يوستينا ثروت، عضو مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إن نسبة تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في بعض قرى محافظة أسوان تجاوزت 85%، وجرى الاهتمام فيها بالبنية التحتية، لاسيما في توصيل المياه للمنازل وتأهيل الطرق وتنفيذ أعمال الإنارة، وغيرها.

وأضافت يوستينا ثروت، في لقائها مع الإعلامية أميرة بهي الدين، ببرنامج "افتح باب قلبك" المذاع عبر قناة CBC، أن بعض المواطنين في محافظة أسوان في بداية أعمال مبادرة حياة كريمة لم يكن لديهم أمل فى أن الدولة ستنفذ المشروعات الخدمية من أجلهم، وبعد 3 سنوات خسروا الرهان بسبب الأعمال التي ظهرت على الأرض، متابعة: "كمؤسسة نزلنا الأرض ونفذنا لهم مبادرات للتمكين الاقتصادي مثلما يجرى في محافظات كثيرة بالجمهورية".

وتابعت: "أثناء أزمة سيول أسوان نزلنا للأهالي لرصد الوضع، والفريق بالكامل كان على الأرض لمساعدة الأهالي ومعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم، ونسقنا بين الأجهزة المعنية والجمعيات الأهلية، ونحن نعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي، والذي يدخل تحت مظلته 34 جمعية لإجراء عمل موحد على الأرض والجميع على قلب رجل واحد لخدمة المواطنين".