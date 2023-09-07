طقس مطروح والساحل اليوم.. الحرارة 35 درجة والآلاف يستمتعون على الشواطئ

تشهد محافظة مطروح الساحل الشمالي، اليوم الخميس، طقسا معتدلا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة عن الأيام الماضية، ونشاط للرياح الخفيفة في بعض الأوقات، وسجلت درجات الحرارة، الصغرى 25 مئوية والعظمى 35 درجة مئوية، بزياد 5 درجات مئوية عن أول أمس، مع انخفاض نسبة الرطوبة في الجو.

وتساهم الأجواء الشاطئية والرياح الخفيفة في تخفيف الإحساس بالحرارة، لتصبح الأجواء لطيفة أكثر على المناطق الساحلية والشواطئ، ويكون الطقس خلال فترة المساء أكثر اعتدالاً على كافة الأنحاء، ويزيد الشعور بالطقس الحار في بعض ساعات النهار، على المناطق الصحراوية والبعيدة عن الشريط الساحلي، واعتدال الطقس على شواطئ البحر، ذات الأجواء المصيفة اللطيفة والمناظر الطبيعية الخلابة.

وتقبل الفترة الحالية، أعداد كبيرة من المواطنين من مختلف المحافظات، هرباً من الحر وللاستمتاع بالأجواء اللطيفة على الشواطئ، وقضاء إجازة المصيف في أجواء ممتعة وممارسة السباحة واللعب في المياه وعلى الرمال والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، على شواطئ مطروح والساحل الشمالي.

ويتوافد المصطافون على مختلف الشواطئ وكورنيش البحر، للإستمتاع بأجواء المصيف والطبيعة الخلابة للشواطئ البكر، ذات المياه النقية والرمال البيضاء الناعمة، في ظل ارتفاع الحرارة على مختلف أنحاء مصر، تواجد أعداد من المواطنين، من خارج المحافظة ومن السياح العرب والأجانب، في ظل أجواء مميزة والاستمتاع بذروة موسم الصيف السياحي.

وتتنافس شواطئ مطروح، في جذب المصطافين، لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك في الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، واعتدال الطقس والهدوء، الذي يجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذي يتجاوز عددهم 6 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.