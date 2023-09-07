اليوم السابع
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ضبط عاملين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

الخميس، 07 سبتمبر 2023 12:04 م
ضبط عاملين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى حملة امنية - ارشيفية
محمود عبد الراضى

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أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاملان) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذان من دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية") وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما غير المشروع.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

نقد اجنبى

الداخلية

نشاط اجرامى



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