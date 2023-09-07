اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 سبتمبر 2023 10:37 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية اقتصاد وبورصة

صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 07 سبتمبر 2023 10:29 ص
صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس،  نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 19304 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 23176 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 8074 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 3826 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 5602 نقطة.

البورصة المصرية

البورصة

اخبار البورصة

بورصة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة