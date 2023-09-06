صعود 8 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "الاتصالات" بنسبة 1.6%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.6%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.4%، وصعد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، وقفز قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.2%، وزاد قطاعا الموارد الأساسية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.7%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.3%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.1%، وهبط قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1%، وانخفض قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.8%، ونزل قطاعا خدمات النقل والشحن، والعقارات بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.3%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.290 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 893 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 86.8 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.34%، والعرب على 9.32%، واستحوذت المؤسسات على 25.97% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للبيع بقيمة 289.9 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 157.5 مليون جينه، 16.5 مليون جنيه، 54.7 مليون جنيه 2 مليون جنيه، 59.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 19224 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 23061 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 8046 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 3807 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5585 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 5400 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1375 نقطة.